Corona befällt Feuerwehr in Stadt auf Mallorca

In der Feuerwehrwache von Felanitx im Osten von Mallorca sind sieben Personen positiv auf Corona getestet worden. Laut dem Inselrat müssen sich weitere sieben, die engen Kontakt hatten, in Quarantäne aufhalten. Die ersten Fälle waren am vergangenen Wochenende entdeckt worden.

Für die Feuerwehr auf Mallorca arbeiten 252 Beschäftigte. Es gibt acht Fuhrparks jenseits von Palma, und zwar in Calvià, Llucmajor, Inca, Manacor, Sóller, Artà, Alcúdia und Felanitx. Die Hauptstadt selbst verfügt über eine eigene Feuerwehr.

Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass sämtliche Lokalpolizisten des Weindorfs Binissalem wegen mehreren Ansteckungsfällen in Quarantäne müssen. (it)