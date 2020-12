Verlagsgruppe Serra startet große Infokampagne

"No es fácil" ("Es ist nicht einfach") lautet das Motto der Kampagne, die die Verlagsgruppe Serra auf Mallorca in der Presse, im Radio, im Fernsehen, in den sozialen Netzwerken gestartet hat. Damit will das Unternehmen daran erinnern, dass es trotz der aktuell schwierigen Zeiten seinem Engagement für aktuelle Themen treu bleibt.

Die ersten Plakattafeln der Kampagne sind bereits zu sehen, in den kommenden Tagen kommen Spots in den TV-Sendern IB3 und Canal 4 sowie in Kinos und natürlich Anzeigen in den Hausmedien wie Ultima Hora hinzu.

Kreiert hat die Kampagne der mallorquinische Werbe-Experte Juan Carlos Frontera, zu dessen Kunden auch Unternehmen wie Decathlon oder Estrella Damm zählen. Produziert wurden die Spots von Nova Producciones.

Die aktuellen Spots sind der Startschuss für eine umfassende Kampagne der Grup Serra, die sich mit verschiedenen Aspekten der Information befassen wird. Gedreht wurde vor allem in der Druckerei in Palma.