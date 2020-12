Bahn frei für Impf-Aktion auch auf Mallorca

Fast zehn Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa ist der erste Impfstoff in der Europäischen Union von der Kommission zugelassen worden. Zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur in Amsterdam grünes Licht für die Zulassung des Präparates des Mainzer Unternehmens Biontech und des amerikanischen Pharmariesen Pfizer gegeben.

Die Hersteller Biontech und Pfizer stehen nach eigenen Angaben zur Auslieferung der ersten Impfstoffe Länder der EU wie Spanien in den Startlöchern. „Wir sind bereit, mit der Auslieferung der ersten Impfstoffdosen in der EU zu beginnen“, sagte Biontech-Chef und Mitgründer Ugur Sahin.

Auf Mallorca soll damit begonnen werden, am 27. Dezember die ersten Menschen zu impfen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach von einem „Meilenstein in der Pandemiebekämpfung“. Impfen ebne den Weg aus der Krise, sagte Spahn. „Und wir tun alles dafür, diesen Weg so schnell wie möglich zu gehen.“