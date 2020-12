Corona-Tests jetzt auch im Auto auf Mallorca

Auf Mallorca haben sich die Betreiber einer Privatklinik etwas Besonderes ausgedacht, um Interessierte PCR-Tests während der Festtage anzubieten. Der Parkplatz des Palmaplanas-Krankenhauses in Palma wurde für die Aktion "Auto-Covid" hergerrichtet.

Wer dort nach Angaben der Betreiber hinfährt, wird direkt in seinem Fahrzeug bedient. Der Service wird seit Montag und bis zum Mittwoch von 8 bis 20 Uhr und am Heiligen Abend und an Silvester jeweils von 7 bis 12 Uhr angeboten. Vom 28. bis 30. Dezember ist es ebenfalls möglich, von 8 bis 20 Uhr zu kommen.

Der Parkplatz befindet sich an der Straße Camí dels Reis 308. (it)