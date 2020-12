Brandstifter versetzt Einwohner von El Molinar in Angst

Ein Brandstifter hat im zu Palma de Mallorca gehörenden Meeresviertel El Molinar größere Zerstörungen angerichtet. Der Unbekannte zündete laut der Nationalpolizei am frühen Montagmorgen etwa zehn Müllcontainer in unterschiedlichen Straßen an. Auch ein Auto ging in Flammen auf.

Die Ermittler glauben, dass ein Anwohner der Täter sein könnte. Er konnte noch nicht ausfindig gemacht werden. Während des gesamten Tages wurden die Straßen von Brandspuren gereinigt.

El Molinar ist ein auch bei deutschen Residenten beliebtes Viertel mit einem speziellen Charme. (it)