Mallorca startet mit Schnee und "Polarkälte" ins neue Jahr

Winterlich kalt beginnt das neue Jahr auf Mallorca. Nachdem am Freitag der erste Schnee in der Serra de Tramuntana gefallen war, sinkt die Schnellgrenze am Samstag von 800 auf 500 Meter. Die Wetterbehörde Aemet hat Warnstufe Gelb ausgerufen.

Bon dia!!!!!espectacular imatge que me envia en james Jaume Dally pic.twitter.com/wx2Rly8Zza — Mateu Rigo (@mateurigo) January 2, 2021

Es sei mit bis zu drei Zentimetern der weißen Pracht zu rechnen, hieß es. Die Temperaturen sinken, nachts wird leichter Frost erwartet. Der Streckenabschnitt der Straße Serra de Tramuntana (Ma- 10) von km 29 (Kreuzung Sa Calobra) bis km 45 (Mirador de ses Barques) ist zurzeit wegen Schnee gesperrt, Notfallteams arbeiten an der Schneeräumung.

Auch im Rest der Insel kletterte das Thermometer am Samstagmorgen nur wenige Grad über Null, die Höchstwerte liegen bei um die zehn Grad.

Majestuós el Penyal des Migdia, amb la seva capa blanca! 🤩❄

9:30 h Foto: Manuel Rodríguez Vázquez pic.twitter.com/L1ytZ1thjr — Catin Estarellas (@Catin_Soller) January 2, 2021

Vor allem im Norden Mallorcas ist mit örtlich begrenzten starken Regengüssen, gelegentlichen Hagelschauern und Gewittern zu rechnen. Am Sonntag bleibt die Wetterlage weitgehend unverändert. Die Heizungen müssen also weiter Schwerstarbeit leisten.