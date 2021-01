Kletterer stürzt in Schlucht auf Mallorca acht Meter tief

Ein junger Kletterer ist am Freitagnachmittag in der Biniaraix-Schlucht acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der 27-jährige Feuerwehrmann spanischer Nationalität musste in einer komplizierten Aktion geborgen werden.

Er war mit einem Freund unterwegs, als der Unfall in der schwer zugänglichen Schlucht passierte. Bei dem Sturz brach er sich beide Beine und verletzte sich schwer im Gesicht. Er musste ins Son-Espases-Krankenhaus gebracht werden.

Die Biniaraix-Schlucht ist eine von mehreren auf Mallorca, die Kletterer und Wanderer anziehen. Die bekannteste ist der "Torrent de Pareis". (it)