Ein Fünftel der Bewohner in Seniorenheimen auf Mallorca geimpft

Eine Woche nach Beginn der Impfaktionen gegen das Coronavirus haben auf Mallorca jeweils ein Fünftel der Bewohner von Seniorenheimen sowie der dortigen Mitarbeiter ihre erste Dosis erhalten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden 1058 Betreute und 656 Betreuer geimpft. Balearenweit erhielten 1356 Altenheimbewohner sowie 839 Mitarbeiter ihre Schutzimpfung.

Wie berichtet, war am vergangenen Sonntag die 94 Jahre alte Avelina Serrano im Heim Oms-Sant Miquel die erste Seniorin auf Mallorca gewesen, die eine Vakzine der Firma Pfizer verabreicht erhielt.

Im ersten Quartal des neuen Jahres sollen rund 73.000 Impfdosen an 36.500 Senioren und Heimmitarbeiter sowie an Ärzte und medizinisches Personal vergeben waren. Die balearische Gesundheitministerin Patricia Gomez bestätigte am Sonntag, dass an diesem Montag eine neue Lieferung von Impfstoffen eintreffen wird, sobald die logistischen Probleme gelöst seien.