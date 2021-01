Neunjähriger Junge arbeitete auf Mallorca in einem Restaurant

In einem chinesischen Restaurant in Palma de Mallorca hat ein neunjähriger Junge in einer Küche arbeiten müssen. Nationalpolizisten fiel dies nach eigenen Angaben bereits vor Wochen auf. Auch ein weiterer Minderjähriger war in dem Betrieb für Hilfsarbeiten herangezogen worden.

In der Silvesternacht drangen die Ermittler dann in Zivil in den an der Straße Manacor befindlichen Betrieb ein und fanden die Kinder bei der Arbeit vor. Die Wirte müssen zudem mit einem hohen Bußgeld wegen der Verletzung der um 22 Uhr beginnenden Ausgangssperre rechnen.

In Spanien ist es den unter 16-Jährigen ausdrücklich verboten, einer bezahlten Arbeit nachzugehen.