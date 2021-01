Drei Personen bei Gasunfall in Wohnung auf Mallorca vergiftet

Bei einem Gasunfall in Palma de Mallorca sind drei Personen vergiftet worden. Der Vorfall trug sich nach Polizeiangaben am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr zu, als ein Ehepaar und die elfjährige Tochter in ihre Wohnung zurückkehrten.

Die erwachsenen Familienmitglieder klagten über Kopfschmerzen und Brechreiz, das Kind brach bewusstlos zusammen. Die herbeigeeilten Helfer des Notdienstes schafften es, die Gas-Opfer zu stabilisieren. Inzwischen haben sie sich von dem Schreck erholt.

Woher das Gas kam, ist noch nicht klar. Sicherheitskräfte begannen damit, das gesamte Gebäude abzusuchen. In der Vergangenheit waren Gasunfälle im Winter vor allem auf schlecht funktionierende Öfen ("Estufas") zurückzuführen. (it)