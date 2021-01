Lange Schlangen vor den Einkaufszentren auf Mallorca

Kurz vor den Heiligen Drei Königen herrschte am Montag großer Andrang vor den Shoppingzentren auf Mallorca. Wegen der Corona-Pandemie ist die Besucherzahl dort derzeit auf 30 Prozent beschränkt. Auch Parkflächen wurden um die Hälfte reduziert.

Geschäfte mit einer Fläche von über 700 Quadratmetern mussten zudem am Wochenende schließen. Daher war der Montag die erste Gelegenheit zum Großeinkauf vor dem Feiertag. Vor den großen Malls in Marratxí, Campos und am Stadtrand von Palma bildeten sich lange Warteschlangen.

Auch am Corte Inglés in der Inselhauptstadt warteten Kunden schon vor der Geschäftsöffnung um 9 Uhr. "Die meisten Kunden kamen von 11 bis 13 Uhr und von 17 bis 18.30 Uhr zu uns", berichtete Sprecher Antonio Sánchez Grao. Er rät dazu, zu Fuß zu kommen oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, um Chaos in den Parkhäusern und auf den Straßen zu vermeiden.

Daran hielten sich die meisten offenbar nicht. Auf den Zufahrtstraßen zu den großen Einkaufszentren der Insel staute sich am Montag der Verkehr.

Die kleineren Geschäfte in Palma profitierten dagegen nicht vom Shoppingrausch. "Der Kundenzustrom war unverändert", teilte der Einzelhandelsverband Afedeco mit.