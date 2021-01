Balearen spanienweit nicht mehr auf Platz 1 bei der Corona-Inzidenz

Mallorca und die Nachbarinseln haben spanienweit den ersten Platz bei der Corona-Inzidenz abgegeben. Laut dem Gesundheitsministerium in Madrid führt jetzt die Autonomieregion Extremadura die Liste an. Während die 14-Tage-Inzidenz auf den Inseln 529 Fälle auf 100.000 Einwohner beträgt, liegt sie in der anderen Region bei 604. Der spanische Schnitt ist lediglich 272,22.

Diese Zahlen bedeuten jedoch nicht, dass sich die Situation auf Mallorca gebessert hat. Vielmehr hat sie sich woanders verschlechtert.

Laut dem Corona-Spezialisten Joan Carles March gibt es nicht den geringsten Grund, sich auf Mallorca zu entspannen. Ohne eine Verlängerung der harten Restriktionen werde es nicht gelingen, die Zahl der Infektionen zu senken. Im übrigen werde die Zahl der Infizierten womöglich wieder zunehmen, weil die Inkubationszeit seit Weihnachten und Silvester noch nicht verstrichen ist.

Dem Experten zufolge muss die Impfkampagne parallel dazu mit aller Macht vorangetrieben werden. Beruhigen könne man sich erst bei 80 Prozent geimpften Personen. (it)