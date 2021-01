Polizisten lösen illegale Party von Fanclub von Real Mallorca auf

Polizisten haben am späten Freitagabend das illegale Fest eines Fanclubs des Fußballvereins Real Mallorca aufgelöst und die Teilnehmer mit Bußgeldern belegt. Die neun Mitglieder von "Supporters Mallorca" wurden am Wochenende im Innern ihres Sitzes in Palma rauchend, trinkend und mit lauter Musik angetroffen. Drei sollen sogar Drogen genommen haben.

Der Vorfall ereignete sich in einem Lokal am Camí de Jesús, einer Ausfallstraße. Die Polizisten waren nach Anrufen von Nachbarn auf die Party aufmerksam geworden.

Am Samstag wurden im Gewerbepark Can Valero 16 Jugendliche mit Bußgeldern belegt, die dort ohne Sicherheitsabstand unterwegs waren und Drogen konsumierten. Sie wurden in der Straße 4 de Noviembre angetroffen. (it)