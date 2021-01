Bürgersteige in Can Pastilla werden repariert

Can Pastilla

Ab Montag sollen die Bürgersteige mehrerer Straßen in Can Pastilla an der Playa de Palma saniert werden. Sie waren im Laufe der Zeit zunehmend heruntergekommen und durch sich ausbreitende Baumwurzeln beschädigt worden.

Die Arbeiten seien an beiden Seiten der Calle Miquel Massutí, Antoni Llabrés i Morey und Eaktai Ahn vorgesehen, hieß es in einer Pressemitteilung des Rathauses von Palma. Dabei sollen schadhafte Kacheln ausgetauscht und auch die Steinummantlungen für die Bäume repariert werden.

Die Stadt investiert 140.000 Euro in die Sanierung. Mit dem Abschluss der Arbeiten sei Ende Februar zu rechnen, hieß es.