Irrationales Verhalten von Supermarkt-Kunden auf Mallorca moniert

Vertreter von großen Supermärkten auf Mallorca machen sich Sorgen um das derzeitige Kaufverhalten von Kunden und den Umgang damit durch die Balearen-Regierung. Bartomeu Servera, der Regionalchef des zuständigen Verbandes, beklagte gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora das Fehlen einer offiziellen Strategie im Umgang mit Hamsterkäufen.

Angesichts von schärferen Corona-Restriktionen und angeblichen Lieferengpässen wegen der chaotischen Wetterzustände in der zurückliegenden Woche auf dem spanischen Festland wurden in den vergangenen Tagen auf Mallorca vermehrt halbleere Regale in großen Supermärkten gesichtet. Bartomeu Servera verlangte von der Insel-Regierung, durch beruhigende Statements irrationales Verhalten von Kunden zu verhindern.

Das Schneetief "Filomena" hatte spanienweit zeitweise zu Problemen beim Transport von Lebensmitteln geführt. Hinzu kam die angekündigte Schließung von großen Einkaufszentren, was kurz vor dem Inkrafttreten am vergangenen Dienstag zu chaotischen Zuständen dort führte. (it)