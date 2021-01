Lidl erleidet im Thermomixstreit Schlappe vor Gericht

In einem Rechtstreit hat die auf Mallorca mit zahlreichen Filialen vertretene deutsche Discounterkette Lidl eine schwere Schlappe erlitten. Sie wurde am Dienstag von einem Gericht in Barcelona verurteilt, sämtliche Thermomix-Kopien aus ihren Geschäften in Spanien zu entfernen. Außerdem muss Lidl den Patentinhaber des Geräts, die deutsche Firma Vorwerk, finanziell entschädigen.

Lidl hatte Apparate mit dem Namen "Monsieur Cuisine Connect" verkauft, die sehr dem Original-Thermomix ähneln. Während das Original etwa 1000 Euro kostet, wurde das Produkt des Discounters für nur 360 Euro angeboten.

Die Thermomix ist eine Multifunktions-Küchenmaschine, die Lebensmittel sowohl zerkleinern und mixen als auch erwärmen und kochen kann. Der Namensteil Thermo weist auf die Kochfunktion hin. Das aktuelle Modell ist seit 2019 der TM6, der in Frankreich und China für den weltweiten Markt hergestellt wird. (it)