Zahl der aktiven Corona-Fälle geht auf Balearen seit drei Wochen zurück

Auf Mallorca und den Nachbarinseln sind am vergangenen Wochenende die niedrigsten Corona-Fallzahlen seit drei Wochen registriert worden. Es handelt sich um unter 10.000 Personen, wie das Landes-Gesundheitsministerium mitteilte. Am 26. Januar waren es noch mehr als 11.000 gewesen. Zuletzt hatte die Zahl der aktiven Fälle am 9. Januar bei unter 10.000 gelegen.

Die 14-Tage-Inzidenz auf der Insel ging dementsprechend nach unten, sie lag am Samstag bei 325 Fällen auf 100.000 Einwohner. Auf dem gesamten Archipel liegt sie bei 588.

Die meisten aktiven Fälle kurieren sich zuhause aus. Während es auf Mallorca 4931 sind, handelt es sich auf Ibiza um 3737 und auf Menorca lediglich um 410. (it)