Mallorcas ältester Unternehmer ist tot

Der älteste Unternehmer auf Mallorca, Antoni Fontanet Obrador, ist tot. Der im Landwirtschafts- und im Baubereich tätige Insulaner starb am Sonntag im hohen Alter von 101 Jahren eines natürlichen Todes in seinem Haus in palma.

Fontanets Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 300 Personen. Bis zu seinem letzten Lebenstag kam er zu seinem Arbeitsplatz.

Der Unternehmer war im Jahr 1919 geboren worden. Zunächst war der Autodikat im Landwirtschaftsbereich tätig. 1950 grúndete Fontanet das unternehmen Café Rico S. A..Die Marke existiert bis heute. 1955 rief er eine Mehlfabrik ins Leben, die die ferines de Mallorca S. A.. Auch im Düngemittel- und Milchbereich war Fontanet aktiv. Später engagierte er sich im Baugewerbe. (it)