Fluglotsenstreik in Frankreich wird Luftverkehr mit Mallorca beeinträchtigen

Der ohnehin coronabedingt geringe Flugverkehr zwischen Mallorca und Deutschland wird bald durch einen Streik der französischen Fluglotsen beeinträchtigt. Laut der Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol beginnt der Ausstand am Mittwoch um 20 Uhr und endet erst am Freitag um 6 Uhr morgens.

Wie es weiter hieß, werden 20 Flüge von Palma nach Deutschland, Österreich, Frankreich und in die Schweiz betroffen sein. Den Passagieren wird dringend empfohlen, sich mit den Fluggesellschaften in Verbindung zu setzen.

Die französischen Fluglotsen gelten seit Jahrzehnten als besonders streikfreudig. Zuweilen legten sie die Arbeit sogar an Tagen in der Hochsaison nieder. (it)