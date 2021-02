Kämpfende Mädchen an Straße in Palma von Polizisten gebändigt

An einer viel befahrenen Straße in Palma de Mallorca haben unlängst zwölf Polizisten mehrere Mädchen bändigen müssen, die aufeinander losgegangen waren. Laut der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora trug sich der Vorfall auf der an das Viertel Santa Catalina grenzenden Avenida Argentina zu.

Es handelte sich um sechs Halbwüchsige zwischen 13 und 15 Jahren. Grund waren offenbar Eifersüchteleien.

Anwohner hatten die Polizisten gerufen, und die waren fast mit einem Großaufgebot und mehreren Fahrzeugen erschienen. (it)