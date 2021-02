Diese Menschen auf Mallorca bekommen seit Montag die Corona-Impfung

Die Impfkampagne auf Mallorca ist am Montag auf weitere Menschengruppen ausgeweitet worden. Laut dem Landesgesundheitsministerium werden jetzt Personen gegen die Krankheit geschützt, die bei sich zu Hause gepflegt werden. Auch das zuständige Personal wird geimpft.

Bislang waren zunächst die Bewohner von Seniorenheimen und das in Hospitälern und Gesundheitszentren tätige Gesundheitspersonal gegen die Krankheit geschützt worden. Auch Menschen mit einem Alter über 80 sollten bereits gegen Corona geschützt werden.

Vor einigen Tagen war angekündigt worden, dass in den kommenden Wochen mehr Impfdosen Mallorca erreichen werden, so dass die Kampagne beschleunigt werden kann. Nach Pfizer/Biontech und Moderna wird auch die Firma AstraZeneca die Insel mit ihrem Pordukt versorgen. (it)