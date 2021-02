Schwerer Verkehrsunfall auf Edelstraße in Santa Ponça

Auf der Avinguda de Golf in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca sind am Donnerstagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass sich eins der Fahrzeuge überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Der Unfall ereignete sich um 8.30 Uhr. Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar. Die Polizei von Calvià hat die Ermittlungen aufgenommen. Beamte, Feuerwehrleute aus der naheliegenden Feuerwehrwache sowie eine Ambulanz sind vor Ort.

Inwieweit die Unfallbeteiligten verletzt wurden, wurde nicht bekanntgegeben.