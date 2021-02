Stadt Palma will Springbrunnen instand setzen

In der Inselhauptstadt Palma sollen im Laufe des Jahres diverse Springbrunnen instand gesetzt werden. Das hat nun das Rathaus in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Zu Beginn der Woche wurde bereits der Brunnen an der Plaça Paris von Palmas Bürgermeister José Hila eingeweiht. Der versteckte Marktplatz liegt in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Schlachthofes S'Escorxador und heutigen Gastromarktes "Mercado Gastronómico San Juan".

Am 1. März werden voraussichtlich die beiden Brunnen an der Plaça Son Dameto Nou und Plaça Cardenal Reig in Betrieb genommen. Bis Ende 2021 will die Stadt insgesamt 36 Springbrunnen modernisieren. (cg)