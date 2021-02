Testzentrum am Flughafen auf Mallorca lässt auf sich warten

Ein Zentrum für Covid-19-Tests soll am Flughafen in Palma entstehen. Doch noch ist unklar, wann es errichtet wird. Das sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena. Sie habe noch keine Information der Zentrale in Madrid.

Ende Januar hatte der Flughafenbetreiber angekündigt, ein solches Zentrum in Palma zu errichten. Auch in 14 anderen spanischen Airports sollen abfliegende Reisende die Möglichkeit erhalten, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Auch dort ist noch nichts passiert. Das Zentrum auf Mallorca soll in der Abfertigungshalle entstehen.

Der PCR-Test soll je nach Flughafen zwischen 58 und 70 Euro kosten, der Antigentest ist dort ab 24 Euro zu haben und kostet nicht mehr als 30 Euro. Verantwortlich für die Testzentren sind die Unternehmen Eurofins Megalab und der Firmenverbund Recoletas Red Hospitalaria, Arquimea, Lagben und GTT. Sechs Monate werden diese Zentren den Angaben zufolge zunächst bestehen bleiben. Die Preise für die Tests sind günstiger als etwa in Privatkliniken. (ps/it)