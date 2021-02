Mollig warmer Frühling mitten im Winter auf Mallorca

Auf Mallorca steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen regelmäßig auf knapp unter und knapp über 20 Grad. Laut dem Wetterdienst Aemet zeigt sich bis in den März hinein an jedem Tag die Sonne, der Wind soll in der Regel nur schwach wehen.

Dass noch Winter ist, merkt man an den Nachttemperaturen, die nach wie vor einstellig sein werden. Nur ab und zu soll sich örtlich Nebel bilden.

Die Tagestemperaturen sind deutlich höher als in der Jahreszeit üblich. In vergangenen Wintern hatte es zuweilen sogar Schnee im Flachland gegeben. (it)