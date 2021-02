Neue Radarfallen und 30er-Zone in Palma de Mallorca

In Palma de Mallorca ist am Freitag eine neue 30er-Zone eingeweiht worden. Dabei handelt es sich um die Straßen Industría, Dragonera und Llibertat. Insgesamt umfasst die Zone eine Strecke von 2,5 Kilometer.

Auch wurden am Freitag drei neue Radargeräte in Betrieb genommen. Diese befinden sich auf den Straßen Pascual Ribot, Aragón (Hausnummer 366) und Pompeu Fabra an der Ecke zum Carrer Joan Bonet.

In Zukunft sollen in der Inselhauptstadt weitere Streckenabschnitte in 30er-Zonen umgewandelt werden. Ziel ist es, Palma umweltfreundlicher zu gestalten und die Stadt für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen. (cg)