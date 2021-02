30 Prozent weniger Straßenverkehr auf Mallorca

Auf Mallorca ist der Straßenverkehr um rund 30 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 gesunken. Nach aktuellen Messungen befinden sich täglich rund 9000 Fahrzeuge pro Kilometer auf den Straßen der Insel. Dies entspricht dem Verkehrsfluss des Jahres 2005.

Grund für den Rückgang ist die Corona-Pandemie und die dadurch entstandene eingeschränkte Mobilität während des Lockdowns. Ein weiterer Faktor ist der ausbleibende Tourismus: Aufgrund dessen werden deutlich weniger Mietwagen genutzt.

Als meistbefahrene Autobahn neben der Strecke Palma in Richtung Part Forana, gilt die Autobahn in Richtung Sa Pobla sowie die Strecke von Palma nach Andratx. In der Inselhauptstadt werden die meisten Fahrzeuge auf der Ringautobahn in Höhe der Ausfahrt Son Hugo gemessen. (cg)