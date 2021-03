Bald gibt's offenbar Flüge zwischen Mallorca und Andorra

In wenigen Wochen wird es offenbar möglich sein, von Palma de Mallorca aus ein ansonsten schwer erreichbares Ziel zu erreichen. Die Fluggesellschaft Andorra Airlines werde die Insel mit dem Ministaat in den Pyrenäen verbinden, kündigte der TV-Sender des Gebirgslandes an. Dort gibt es einen Flugplatz namens Seu de Urgell.

Außerdem soll es Verbindungen mit Madrid und der portugiesischen Stadt Oporto geben. Wie viele Flüge pro Woche angeboten werden sollen, wurde nicht bekanntgegeben. Das gilt auch für die Flugpreise.

Andorra Airlines war im Jahr 2016 gegründet worden. Damals wurde die Absicht geäußert, insgesamt 500 Verbindungen mit 24.000 Passagieren pro Woche anzubieten.

Andorra wurde am 8. September 1278 gegründet. Mit 468 km² ist es der Fläche nach der größte der sechs europäischen Zwergstaaten. Es ist das einzige Land der Welt, in dem zwei ausländische Amtsträger gemeinsam die Funktion des Staatsoberhauptes wahrnehmen. Der Bischof von Urgell und der Präsident von Frankreich regieren in einer symbolischen Doppelherrschaft als Co-Fürsten. Zudem wird ein andorranischer Regierungschef gewählt. (it)