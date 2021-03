In diesen Orten auf Mallorca liegt die 7-Tages-Inzidenz bei über 50

Trotz der sich permanent bessernden Coronalage auf Mallorca gibt es auf der Insel weiterhin, wo die Inzidenzwerte bedenklich hoch sind. Ganz oben liegt das Dorf Santa Eugènia (7-Tagesinzidenz von 384,4 Fällen auf 100.000 Einwohner), Petra (139,9), Consell (98,7), Vilafranca de Bonany (88,8), Lloseta (66,8), Manacor (63,9) und Inca (54,0).

Bedacht werden muss, dass in kleinen Dörfern wenige Ansteckungen zu einem schlagartigen Anstieg der Inzidenz führen. In Santa Eugènia liegt die Einwohnerzahl bei lediglich 1.561. Dort wurden sechs Neu-Ansteckungen in den vergangenen sieben Tagen registriert, was die Inzidenz multiplizierte.



In folgenden Gemeinden wurde in den vergangenen sieben Tage keine Neuansteckung registriert: Alaró, Alcúdia, Algaida, Ariany, Banyalbufar, Búger, Bunyola, Campanet, Capdepera, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Sa Pobla, Puigpunyent, Ses Salines, Sant Joan, Sant Llorenç, Santa María, Santanyí und Valldemossa.(it)