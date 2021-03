Urlauberort Peguera bekommt eigenen Lidl-Supermarkt

Die deutsche Supermarktkette Lidl wird auch im Südwesten von Mallorca bald mit einer weiteren Filiale vertreten sein. Am 18. März werde im bei Deutschen beliebten Urlauberort Peguera eine neue Filiale eröffnen, meldeten mehrere spanische Medien am Mittwoch. Der Markt entstehe im Carrer de la Savina nahe dem Mercadona. In der Gegend befindet sich lediglich eine weitere Lidl-Filiale, und zwar in Palmanova.

Der neue Supermarkt ist 1200 Quadratmeter groß, es wird etwa 200 Parkplätze geben. 25 Mitarbeiter werden angestellt.

Erst am 25. Februar hatte Lidl in Palma de Mallorca in der Avenida Aragó eine Filiale eingeweiht. Insgesamt gibt es nunmehr auf Mallorca 21 Lidl-Märkte. (it)