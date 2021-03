Mit flotter Country-Musik auf der Haarnadelstrecke Sa Calobra unterwegs

Sehnsucht nach der Insel und ihrer kurvigsten Straße im Tramuntana-Gebirge? Der Twitternutzer @DraussenTester hat am Freitag auf seiner BMW-Maschine Richtung Sa Calobra reichlich Gas gegeben.

Eine Kurzversion seiner Tour lud der Motorradfahrer in dem sozialen Netzwerk hoch. Es zeigt bei herrlichstem Sonnenschein die Abwärtsfahrt auf der Maschine vom Typ BMW R1200 GS. In der Ferne blaut das Meer, hin und wieder kommt ihm ein Auto entgegen. Untermalt wird der Ritt von flotter Country-Musik.

Die Sa Calobra-Strecke ist einer der touristischen Höhepunkte der Insel. Nicht wenige stehen auf der Route leichthin Todesängste aus, insbesondere wenn zwei Busse sich im Gegenverkehr aneinander vorbeischieben. Aber davon ist dem Kurzvideo nichts zu sehen. Dennoch viel Spaß beim Genießen der Landschaft während der Fahrt!

Back in the old days when travelling was still an option 😀: Riding the Serpentine Road MA 10 to Sa Calobra in Mallorca, Spain with BMW R1200 GS. LOTS of fun.

Full video: https://t.co/dbYhdJICUm#bmwr1200gs @BMWMotorrad #Mallorca @MM_Mallorca pic.twitter.com/YgQ7BiySWL