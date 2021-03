Hotelverband von Mallorca lehnt Massentourismus während Corona ab

Der mallorquinische Hotelverband Pimem möchte während und nach der Corona-Pandemie einen anderen Tourismus. Das sagte am Montag Verbandspräsident Jordi Mora. Der Tourismus auf allen balearischen Inseln solle aus mehr als Strand und Sonne bestehen.

Jordi Mora sagte: "Gäste möchten sich sicher fühlen." Das gelte besonders während der Corona-Pandemie. Dass von nun an wieder vermehrt deutsche Touristen nach Mallorca kommen, müsse mit einer beschleunigten Impfkampagne einhergehen.

Der Verbandspräsident stellte am Montag eine Hochrechnung vor, wie die touristische Saison aussehen könnte. Von Mitte Mai an werde es immer mehr Buchungen geben. Von September an werde es ebenfalls noch einmal einen Schub geben.

Faktoren für die höheren Zahlen seien die Aufhebung der Reisewarnung seitens der deutschen Regierung sowie die hohe Zahl der Geimpften in Großbritannien. Mallorca hole damit gegenüber Griechenland und der Türkei auf.

In Bezug auf die Osterwoche sagte Verbandspräsident Mora, dass "wir ein Zeichen setzen wollen". Die Öffnung Mallorca erfolge sanft. (ps)