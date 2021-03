Krankenhausbesuche auf Mallorca wieder erlaubt

Auf Mallorca dürfen Patienten nun wieder in Krankenhäuser Besucher empfangen. Allerdings gelten weiterhin einige Einschränkungen.

In Palmas Universitätsklinik Son Espases ist derzeit lediglich ein Besucher pro Patient erlaubt. Die Zeiten sind auf eine Stunde morgens und eine Stunde am Nachmittag festgelegt. Diese Regelung gilt auch in Palmas Klinik Son Llàtzer und im Krankenhaus von Manacor.

Im Krankenhaus von Inca dürfen Patienten ebenfalls einen Besucher empfangen. Die Zeiten sind dort flexibler festgelegt. Die Besucherzeiten gelten dort von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Die sanitäre Situation auf Mallorca und den Nachbarinseln entspannt sich zunehmend. Nach Angaben der aktuellen Corona-Ampel waren am Donnerstag 15 Prozent der Intensivbetten belegt. (cg)