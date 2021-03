Vueling erhöht Deutschland-Angebot nach Mallorca

Die Fluggesellschaft Vueling weitet ihr Streckennetz zwischen Deutschland und Mallorca aus. Laut einer Pressemitteilung vom Freitag wird die Airline während der Osterferien an fünf deutschen Airports Direktflüge anbieten.

Es handelt sich dabei um Flüge nach Berlin, Düsseldorf, Hannover, München und Stuttgart. Insgesamt bietet Vueling 44 Flüge mit rund 7900 Sitzplätzen an. Vueling fliegt von Spanien aus Airports wie Düsseldorf, Hamburg und München an. Startet man auf Mallorca, muss man bei einigen Verbindungen in Barcelona umsteigen.

Mehrere Fluggesellschaften hatten bereits in den vergangenen Tagen ihr Angebot während der Osterfeiertage aufgestockt, so unter anderem Eurowings und Ryanair. (cg)