Koreanisches Restaurant "Hanok" in Deià auf Mallorca schließt

Auf Mallorca macht das koreanische Restaurant "Hanok" in dem Künstlerdorf Deià dicht. Das hat der Gastbetrieb nun bekanntgegeben. You Kyong Cho und ihr Ehemann Javier Pérez de Diego eröffneten den Betrieb mit koreanischen Spezialitäten vor rund drei Jahren. Grund für die Schließung sind nach Angaben der Besitzer die Corona-Bestimmungen in der Gastronomiebranche. So hat das Restaurant nur wenige Sitzplätze im Innenraum zur Verfügung und keine Außenterrasse.

Am kommenden Wochenende wird das Restaurant seinen letzten Service ausführen. So werden Samstag und Sonntag zwischen 13 bis 21 Uhr Speisen und Getränke zur Selbstabholung angeboten. Ebenso bietet das Hotel Dekoration und Zubehör wie Besteck, Kerzen oder koreanische Accessoires zum Verkauf an.

Trotz der Schließung werden die beiden das Restaurant in guter Erinnerung behalten und sind für die Erfahrungen dankbar. "Von Anfang an haben wir viel Zustimmung und Zuspruch erhalten. Wir haben jede Minute genossen". You Kyong Cho plant, in Zukunft als Übersetzerin zu arbeiten. Ihr Ehemann Javier Pérez de Diego will der Gastronomie weiterhin treu bleiben. (cg)