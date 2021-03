Strände in Calvià auf Mallorca öffnen ab 1. Mai

Auf Mallorca sind die Strände in der Gemeinde Calvià ab dem 1. Mai wieder geöffnet. Diese Entscheidung wurde am Dienstag auf dem Tourismus-Forum in Palmanova bekanntgegeben.

Nach Angaben des Rathauses wird dann auch wieder die Vermietung von Strandliegen und Sonnenschirmen angeboten. Obwohl der 1. Mai als offizieller Saisonbeginn für die Strandsaison gilt, wird es einigen Konzessionsfirmen schon vorab gestattet sein, Liegen und Schirme zu verleihen.

Auch in Alcúdia, im Norden der Insel, sind die Strände ab dem 1. Mai geöffnet. Im vergangenen Jahr war Alcúdia als erster coronafreier Strand in Spanien zertifiziert worden, nachdem dort alle notwendigen Hygiene-Standards angepasst worden waren. (cg)