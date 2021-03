Mallorca-Regierung will 4400 Menschen pro Tag impfen

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln will die weiterhin schleppend verlaufende Impfkampagne in der kommenden Woche deutlich beschleunigen. Man habe dann vor 31.000 Dosen zu verabreichen, hieß es am Mittwoch. 4400 sollen es pro Tag sein.

Die Beschleunigung wird möglich, weil die zeitweise blockierten Astrazeneca-Impfungen wieder freigegeben wurden. 19.000 Dosen hatten sich in dieser Zeit auf den Balearen angesammelt. Wegen einiger weniger Fälle von Gehirnthrombose hatte die spanische Zentralregierung die Verabreichung unterbrochen.

Momentan sind Personen des Jahrgangs 1956 dran, deren Termine in der vergangenen Wochen annulliert worden waren. Auch Menschen zwischen 55 und 65 Jahren, die Risikogruppen angehören, werden geimpft.

Auf den Balearen werden darüber hinaus die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna verabreicht. Momentan sind insgesamt aber nur knapp über 3 Prozent der Menschen geimpft. (it)