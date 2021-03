Katzenbabys auf Mallorca in Mülltonne geworfen

Polizeibeamte haben in Marratxí nordlich von Palma de Mallorca mehrere lebende Katzenbabys in einer Mülltonne gefunden. Die Tiere befanden sich laut einer Mitteilung der Lokalbeamten auf Facebook in einer Tüte.

Nur eine der Katzen konnte überleben, der Rest starb. Jetzt wird untersucht, wer die Vierbeiner weggeworfen haben könnte.

Auf Mallorca gibt es zahllose wild lebende Katzen, von denen viele auch in Kolonien leben. Seit Jahren sind Sterilisierungstrupps unterwegs, um eine Zunahme der Anzahl zu unterbinden. (it)