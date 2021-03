Regionalregierung will Sonnenbad ohne Maske an Mallorca-Stränden verteidigen

Die Ankündigung Madrids, die Maskenpflicht an sämtlichen Stränden und Swimmingpools zu verschärfen, will die Balearen-Regierung nicht ohne weiteres akzeptieren. Man arbeite darauf hin, dass das Sonnenbad ohne Maske wieder legalisiert wird, sagte Gesundheitsministerin Patricia Gómez. Bei Versammlungen von Menschen an Stränden und Pools müsse der Mund-Nasenschutz dagegen getragen werden.

Die am Dienstag mitgeteilte Verordnung sieht vor, dass die Maske an jenen Orten auch dann aufgezogen werden muss, wenn der Abstand mehr als 1,5 Meter beträgt.

Ministerin Gómez äußerte weiter dazu, dass die Regionalregierung von dieser neuen Vorgabe gar nichts gewusst habe. Am Mittwoch werde über die Auslegung verhandelt.

Deutsche Reiseveranstalter und Hoteliers reagierten überrascht auf die Anweisung aus Madrid. Man wisse gar nicht mehr, was man den Touristen sagen solle, zitierte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora Sprecher unterschiedlicher Unternehmen. Man verstehe die Gründe dafür nicht. Negativ auswirken auf den Tourismus könne sich das, wenn die Maskenpflicht an Stränden im Sommer weiter gelten sollte. (it)

