Jugendliche in S'Arenal angefahren: 21-Jähriger muss 24 Jahre in Haft

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat am Dienstag einen jungen Mann zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt, der im Urlauberort S'Arenal vier Jugendliche vorsätzlich angefahren hatte. Zu dem Vorfall war es nach einem lautstarken Streit im Sommer 2019 vor einer berüchtigten Latino-Diskothek namens Coco Rico in der Straße Cartago gekommen.

Der 21-Jährige hatte damals in einem einige Tage zuvor gestohlenen Ford Fiesta die Personen angefahren. Diese wurden verletzt, der Fahrer floh daraufhin.

Das Gericht verurteilte nun den Angeklagten, der Verbindungen zum Drogenhändlermilieu des Clans der Kriminellen "La Paca" hatte, außerdem zu Entschädigungszahlungen von 13.756 Euro für die Opfer. (it)