Polizisten starten massive Regelkontrollen auf Barterrassen und in Hotels auf Mallorca

Die Polizei hat auf Mallorca damit begonnen, die Corona-Regeln auf Restaurantterrassen und in Hotels schärfer zu überprüfen. Am Mittwoch ging es in Calvià und Palma los. In der Mallorca-Hauptstadt konzentrierten sich die Beamten auf den Uferboulevard Paseo Marítimo, die Avenida Argentina und die Umgebung der Plaça Sa Feixina. In Calvià durchkämmten die Beamten Hotels.

Die Gäste mussten ihre Pässe vorzeigen, damit die Polizisten feststellen konnten, ob sie zusammenleben oder nicht. in zahlreichen Fällen wurden an Tischen Personen aus drei und sogar mehr Haushalten identifiziert, was strengstens verboten ist. Hier gilt die Höchstgrenze zwei Haushalte und vier Personen. Den Erwischten drohen hohe Bußgelder.

In den kommenden Ostertagen sollen diese Kontrollen massiv ausgeweitet werden, und das vor allem in Orten wie der Playa de Palma, wo sich unter anderem zahlreiche deutsche Touristen aufhalten.

Die Corona-Inzidenz ist momentan niedrig auf Mallorca. Die Regionalregierung will mit den Kontrollen erreichen, dass das auch so bleibt. (it)