Millionen zusätzliche Impfdosen erreichen Spanien in diesen Tagen

Spanien erhält in den kommenden Tagen ungewöhnlich große Lieferungen von Impf-Chargen. Gesundheitsministerin Carolina Darias kündigte am Donnerstag an, dass am Ostermontag 1,2 Millionen Dosen der Firma Pfizer/Biontech das Land erreichen werden. Bereits am Gründonnerstag wurden eine Million Dosen von Astrazeneca in Empfang genommen.

Ziel ist es nach den Worten von Darias, die Kampagne so zu beschleunigen, dass das weiter grassierende Virus ein für alle Mal besiegt werden kann. 33 Millionen Spanier bis zum Sommer gegen Corona zu schützen, sei durchaus möglich.

Auch auf Mallorca waren in den vergangenen Tagen neue Chargen mit Dosen eingetroffen, was es den Behörden ermöglicht, schneller zu impfen. (it)