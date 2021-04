New Yorker Touristin im Flughafen von Mallorca Handtasche weggerissen

Im Flughafen von Mallorca haben zwei junge Männer einer amerikanischen Touristin die Handtasche weggerissen und mit darin befindlichen Kreditkarten Handys für 4000 Euro gekauft. Laut einer Pressemitteilung konnte die Nationalpolizei die in Palmas Problemviertel Son Gotleu wohnhaften Kriminellen festnehmen und die Abhebung der Beträge verhindern.

Zu dem Vorfall war es am vergangenen Donnerstag gekommen. Die New Yorker Urlauberin zeigte sich überrascht über die schnelle Aufklärung des Falls.

Die Polizisten waren auf die Täter aufmerksam geworden, nachdem sie von einem Handy-Geschäft alarmiert worden waren. Die zwei Kriminellen – ein 24-jähriger Franzose und ein 32-jähriger Marokkaner – wollten dort Geräte kaufen, doch den Mitarbeitern fiel der weibliche Name auf einer der Kreditkarten auf. In einem weiteren Laden waren die Verbrecher dann erfolgreich, wurden aber bei ihrer Rückkehr in Son Gotleu bereits von Polizisten erwartet. (it)