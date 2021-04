Mini-Maus auf Mallorca entdeckt

In Pollença im Norden von Mallorca hat ein Einwohner eine Maus entdeckt, die so winzig wie eine Ein-Euro-Münze ist. Über den kuriosen Fund berichtete am Dienstag das Lokalblatt "Punt Informatiu". Das Tier wurde darin liebevoll als "Ratoliniu" bezeichnet.

Es handelte sich um eine Spitzmaus der Unterart "Suncus etruscus". Etruskerspitzmäuse erreichen eine Kopfrumpflänge von 35 bis 48 Millimetern, hinzu kommt noch ein 25 bis 30 Millimeter langer Schwanz. Ausgewachsene Tiere wiegen rund 2,5 Gramm.

Ihr kurzes, weiches Fell ist graubraun gefärbt, der Schwanz ist oberseits dunkel und mit langen Haaren versehen. Die Schnauze ist wie bei allen Spitzmäusen langgestreckt, die Ohren sind relativ groß. Die Männchen besitzen eine Drüse an den Flanken, die ein nach Moschus riechendes Sekret absondert.