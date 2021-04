Fischer filmen riesigen Wal zwischen Menorca und Mallorca

Fischer haben am vergangenen Wochenende zwischen Menorca und Mallorca eine ungewöhnliche Begegnung erlebt. Nahe Ciutadella bemerkten sie einen ausgesprochen langen Finnwal.

Sie filmten den Meeressäuger, der balearische Fernsehsender IB3 sendete die faszinierenden Bilder. Der Wal schwamm in geringer Tiefe.

Der Finnwal ist der nächste Verwandte des Blauwals. Er kann bis zu 20 Meter lang werden. Der Rücken von Finnwalen ist dunkelgrau bis schwarzbraun. Sicher identifiziert werden kann die Art an der asymmetrischen Farbverteilung am vorderen Körperbereich: der Unterkiefer ist rechts weiß, links aber dunkel. Diese Färbung erstreckt sich auch auf die Barten. (it)