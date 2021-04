Es bleibt eher durchwachsen und schmuddelig auf Mallorca

Das eher durchwachsen-schmuddelige und dazu auch noch kühle Wetter bleibt Mallorca in den kommenden Tagen erhalten. Der Aemet-Dienst prognostiziert zunächst Wolken am Dienstag und ab Mittwoch immer mal wieder Niederschläge.

Diese können der Vorhersage zufolge bis zum Wochenende fallen, wobei die stärkste Niederschlagsneigung am Sonntag mit 80 Prozent sein soll. Allerdings steigen parallel dazu die Temperaturen, und zwar von 18 Grad am Montag auf 22 Grad am Sonntag.

Die derzeit noch kalten Nachtwerte, die bei 4 Grad liegen, legen in diesem Zeitraum bis auf 11 Grad zu.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es auf Mallorca immer mal wieder geregnet und in höheren Lagen sogar geschneit. (it)