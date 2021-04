Keine Quarantäne mehr für Geimpfte in mehreren Bundesländern

In Niedersachsen und Baden-Württemberg müssen vollständig geimpfte Bundesbürger, die aus einem Risiko- oder Hochrisikogebiet zurückkehren, nun keine Quarantäne mehr absolvieren. In Rheinland-Pfalz gilt diese Regelung bereits seit einigen Tagen, weitere Bundesländer denken darüber nach.

Mallorca ist zwar derzeit kein Risikogebiet, war es aber bis Mitte März lange Zeit und könnte es angesichts des langsam fortschreitenden Impfprozesses durchaus wieder werden.

Voraussetzung für die Befreiung von der Quarantänepflicht in den drei Bundesländern ist, dass die zweite Impfung der Rückkehrenden mindestens 15 Tage zurückliegt und dass es sich bei der zuvor besuchten Region nicht um ein Virusvarianten-Gebiet wie etwa Brasilien handelt. Grundlage der Entscheidungen der Bundesländer ist eine Studie des Robert-Koch-Instituts. der zufolge verbreitet sich das Virus durch geimpfte Menschen spätestens ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung kaum noch.

In Rheinland-Pfalz ist die Ausnahme für vollständig geimpfte Zeitgenossen von der Test- und Quarantänepflicht nach der Einreise aus einem Risikogebiet bereits seit dem 11. April in Kraft. In Nordrhein-Westfalen müssen Reiserückkehrer nach einem Gerichtsurteil seit dem Jahresbeginn grundsätzlich nicht mehr in Quarantäne.

Auch in Berlin hat der Senat die Befreiung von Geimpften von Testpflichten angekündigt. Auch in Brandenburg soll eine entsprechende Änderung der Corona-Verordnung vorbereitet werden. das gilt auch für Bremen.