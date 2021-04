Meeresboden vor Serra de Tramuntana ungewöhnlich voll mit Plastikmüll

Auf dem Meeresboden vor der Serra de Tramuntana im Norden von Mallorca befinden sich erheblich mehr Plastikrückstände als gedacht. Dies geht aus dem am Mittwoch von der Balearen-Regierung und Forschungsinstituten veröffentlichten jährlichen Bericht "Informe Mar Balear" hervor. Demnach wurden dort pro Quadratkilometer 30 bis 40 Kilogramm Plastik festgestellt.

Plastikmüll ist bereits seit Jahrzehnten ein großes Problem im Mittelmeer. Deswegen treiben Regierungen die Abschaffung dieses Stoffs in vielen Bereichen wie etwa Supermärkten voran.

Aus dem Forschungsbericht geht auch hervor, dass die Wasserqualität an 82 Prozent der Balewaren-Strände exzellent ist. Nur Stadtstrände wie die Playa Can Pere Antoni in Palma machen den Wissenschaftlern Sorgen. (it)