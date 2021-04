Strand von Puerto Portals schon mit Liegen und Schirmen bestückt

Der auch bei deutschen Urlaubern und Residenten seit Jahren beliebte Strand neben dem Yachthafen Puerto Portals im Südwesten von Mallorca ist bereits jetzt mit Liegen und Sonnenschirmen bestückt worden. Nach Angaben der dortigen Mitarbeiter ist dort auch eine Bar eingerichtet worden, die bis 17 Uhr geöffnet hat.

Das Wetter soll am Wochenende mit Werten deutlich über 20 Grad schon so warm werden, dass Mutige sich ins Meer stürzen können.

Die Badesaison beginnt auf Mallorca eigentlich erst im Mai, weshalb die meisten Strände noch nicht mit Schirmen und Liegen bestückt sind. Vor einigen Tagen begann man in in Port d'Alcúdia damit, den Strand für Gäste vorzubereiten. (it)