Cartier zieht an den Rathausplatz nach Palma um

Das Juweliergeschäft Cartier auf Mallorca zieht nun auf den Rathausplatz nach Palma um. Zuvor befand sich der Laden in der Jaume III. Ab Juli soll dann voraussichtlich der neue Standort eingeweiht werden. Dieser befindet sich neben des Hotels Cort und der Cafeteria Cappuccino.

Die Fläche des neuen Ladens soll zudem vergrößert werden. Im Erdgeschoss soll das Geschäft rund 75 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung haben, in der ersten Etage rund 100 Quadratmeter.

Das Juweliergeschäft gehört zu dem Franchise-Unternehmen der "Relojería Alemana". Diese verfügt über weitere Niederlassungen in Calle Colón, am Borne, sowie in Puerto Portals in der Gemeinde Calvià. (cg)